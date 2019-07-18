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У Путина ожидают от Украины первого шага для нормализации отношений

У Путина ожидают от Украины первого шага для нормализации отношений
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Освобождение журналиста Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева.

Освобождение и возвращение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.

Песков также сказал, что о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет речи.

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"Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков журналистам в ч

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Украина, Россия, Дмитрий Песков, Кирилла Вышинский.
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