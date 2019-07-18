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В МИД ответили на инициативу Зеленского о предоставлении двойного гражданства

В МИД ответили на инициативу Зеленского о предоставлении двойного гражданства
18:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В МИД Украины заявили, что инициатива Зеленского о предоставлении двойного гражданства потребует изменений в Конституции

Инициативу Главы государства по разработке механизма предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины и механизма упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах, Министерство иностранных дел Украины оперативно обработает со Всемирным конгрессом украинцев и общинами, учтет международный опыт и внесет конкретные предложения.

В то же время в МИД уверены, что успешность реализации этой идеи потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности Конституции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

"МИД очень активно взаимодействует с зарубежными украинством, которое предоставляет незаурядную поддержку в развитии своей исторической Родины. Инициативу Главы государства по разработке соответствующего механизма мы оперативно обработаем со Всемирным конгрессом украинцев и общинами, учтем международный опыт и внесем конкретные предложения", - отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что "успешность реализации этой идеи зависит от консолидации усилий исполнительной власти, зарубежного украинства, а также парламента и потребует серьезных изменений в законодательстве Украины, в частности Конституции". 

"Рассчитываем на плодотворное взаимодействие с коллегами из МВД и Государственной миграционной службы, в полномочия которых отнесено формирование и реализацию государственной политики в сфере гражданства", - добавили в дипведомстве.

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Напомним, 17 июля Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, и, в частности, механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

18 июля Президент издал указ, которым к украинскому гражданству принят ряд лиц, среди которых и уроженцы Российской Федерации.

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МИД, Диаспора, Двойное гражданство, Гражданство, Владимир Зеленский, Гражданство Украины.
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