Разумков сомневается в эффективности Медведчука в качестве переговорщика

Новости Украины: Разумков не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика по освобождению незаконно удерживаемых украинцев в России.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не уверен в эффективности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в качестве переговорщика по освобождению незаконно удерживаемых украинцев в России и на временно оккупированных территориях.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером, отвечая на вопрос, что будет делать президент Владимир Зеленский, если российская сторона предложит ему уполномочить Медведчука на переговоры по освобождению незаконно удерживаемых украинцев.

"Я не уверен в эффективности Виктора Медведчука в качестве переговорщика и человека, который сможет обеспечить возвращение наших военнопленных и заложников из России или временно оккупированных территорий", - считает Разумков.

В то же время, Разумков заявил, что это позиция партии, но отметил, что по его мнению она коррелируется с позицией президента.

"Не думаю, что президент Владимир Зеленсткий на это пойдет", - добавил он.