МИД поблагодарило новый Европарламент за резолюции по морякам и санкциям

Новости Украины: Украина благодарна новоизбранным депутатам Европарламента за решительное требование к России освободить всех украинцев и поддержку санкционной политики.

Украина благодарна новоизбранным депутатам Европейского парламента за решительное требование к Российской Федерации освободить всех украинских политических заключенных и моряков, а также за решительную поддержку санкционной политики Евросоюза.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно принятия Европарламентом резолюции по России и ситуации с украинскими политзаключенными.

"Украина благодарна Европейскому парламенту за одобрение мощной резолюции с осуждением продолжающейся агрессии России против Украины и требованием к Кремлю освободить более 100 украинских политических заключенных, которые Россия незаконно удерживает на своей территории, а также в оккупированном Крыму и Донбассе", - заявляют в МИД.

Также отдельно евродепутаты осудили агрессивные действия РФ против Украины в районе Керченского пролива и захват 24 украинских моряков, а также невыполнение Москвой приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая.

"Знаковым является то, что в своем решении новоизбранный Европарламент безоговорочно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил непризнание российской оккупации Крыма и любой правомочности законодательства и судопроизводства РФ на оккупированном полуострове, а также осудил масштабные преследования украинских граждан и подавление прав человека" , - говорится в комментарии.

"Мы приветствуем решительную поддержку со стороны новоизбранных европейских депутатов санкционной политики ЕС против РФ и призыв к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и подавления прав человека, а также готовность к введению против России дополнительных экономических ограничительных мероприятий", - заявили в МИД.

Также сказано, что решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из русского плена.

Как сообщалось ранее, 18 июля Европарламент призвал Россию освободить без промедления украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

Также в Европарламенте призвали ЕС быть готовым к внедрению новых санкций против России в случае продолжения нарушения ею международного права.