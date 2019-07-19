ОПУ: Медведчук не уполномочен представлять Украину

Новости Украины: В ОПУ подчеркнули, что Медведчук нигде в мире не может представлять Украину.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского предостерегли всех международных партнеров от возможного некорректного понимания внешней политики Украины из-за действий главы политсовета партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос LIGA.net.

"Президент Украины никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках. Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства", - заявили в Офисе Президента.

В ОП отметили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.

"Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Виктора Медведчука, - ред.)", – подчеркнули в Офисе.

Как сообщалось ранее, накануне в Страсбурге Медведчук представил свой "план урегулирования" на Донбассе, в котором практически повторил слова Путина о мирных переговорах. По словам политика, мир на востоке Украины установить "можно только в результате переговоров, прямого диалога, диалога Киева с Донецком, с Луганском и с Москвой". Медведчук также заверил, что его партия предлагает "предоставить автономию Донбассу, и автономию в составе Украины".