В Украине наступил "день тишины" перед выборами

Новости Украины: В Украине сегодня "день тишины" перед парламентскими выборами.

В Украине в субботу, 20 июля, запрещена любая предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

Как отмечается в статье 70 закона "О выборах народных депутатов Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа в последнюю пятницу перед днем голосования.

Согласно закону, кандидаты в народные депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем принятия Центральной избирательной комиссией решения о регистрации.

В субботу, 20 июля, запрещена любая агитация кандидатов. Неформально последний день перед днем голосования называют "днем тишины".

В это же время запрещаются проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партий и кандидатов, а также публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий.

Кроме того, статьей 67 указанного закона в течение последних двух дней перед днем голосования, то есть 19 и 20 июля, запрещается обнародование результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Напоминаем, Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2700 кандидатов, баллотирующихся в ВР по спискам 22 партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и более 3200 кандидатов в одномандатных избирательных округах.