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Экс-посол Украины в США сделал обращение после завершения своей каденции

Экс-посол Украины в США сделал обращение после завершения своей каденции
09:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Валерий Чалый прокомментировал свою работу в качестве посла в США

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил соотечественников и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами.

"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", – написал дипломат на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Чалый подчеркнул, что "это были непростые, наполненные новыми вызовами времена".

"Вернусь в Украине с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое. Вернусь с благодарностью народу Соединенных Штатов - теперь действительно нашего стратегического партнера, с новыми возможностями, с огромной поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев. Спасибо всем вам за поддержку! Успехи на американском направлении - наши общие успехи", – отметил Чалый.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев".

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля своим указом уволил Чалого с должности посла Украины в США.

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Украина, США, Посол, Валерий Чалый.
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