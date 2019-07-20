В МИД назвали причину осложнения в украино-венгерских отношениях

Новости Украины: В Украине причину осложнения отношений с Венгрией увидели в политике правительства Орбана.

Причина осложнения в украинско-венгерских отношениях заключается в политике правительства премьер-министра Виктора Орбана, который хочет создать венгерский анклав на территории Украины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (политика воссоединения территорий, - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников. В последние годы это создает проблема не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС", - сказал Божок.

По его словам, ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что Украина называет тех, кто живет в Закарпатской области, гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья.

"И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - добавил Божок.

"Киев не согласен с конечной целью политики ирредентизма правительства Орбана, а именно созданием венгерского анклава на территории Украины. Это то, чего они добились в Сербии и чему противодействуют Словакия и Румыния", - добавил Божок.

Напомним, на встрече в Министерстве иностранных дел Украины с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто, и.о. Министра Егор Божок выразил обеспокоенность последними действиями венгерских властей, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.