Первое заседание Рады нового созыва должно состояться не позднее 10 сентября

Новости Украины: Вскоре после избрания Рады рабгруппа займется подготовкой первого заседания, рассадкой нардепов в зале и распределением комитетов.

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва, согласно законодательству, должно состояться не позднее 10 сентября, в аппарате парламента прогнозируют, что новоизбранные народные депутаты соберутся максимально быстро после выборов.

После голосования на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в течение 20 дней должна обнародовать официальные результаты в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" со списком избранных парламентариев.

Согласно законодательству, Верховная Рада собирается на первую сессию в зале парламента не позднее, чем на 30-й день после обнародования результатов голосования.

Таким образом, первое заседание парламента должно состояться до 10 сентября.

"Думаю, что мы будем дышать в спину датам, предусмотренным законом. То есть будет максимально быстрая развязка всего", - сказал первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Петр Боднар в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно регламенту Верховной Рады, председатель парламента предыдущего созыва – Андрей Парубий – организовывает формирование подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов для подготовки пленарных заседаний первой сессии. Спикер должен созвать такую группу в течение 10 дней после официального объявления результатов выборов.

Боднар отметил, что после объявления результатов выборов спикер Верховной Рады 8-го созыва обращается к партиям, от которых ожидает предложения по членам подготовительной группы. "Думаю, что формально это будет очень быстро", - сказал он.

Политические партии, прошедшие в Верховную Раду, делегируют по одному представителю от 15 нардепов, избранных в общегосударственном или одномандатном (мажоритарном) округе. Аналогичным образом направляют в рабгруппу своих представителей депутаты, прошедшие в парламент по мажоритарным округам как самовыдвиженцы.

По словам первого замруководителя аппарата Рады, подготовительная группа будет заниматься, в частности, рассадкой народных депутатов в сессионном зале. "Это болезненный процесс. Потому что депутаты очень внимательно относятся к тому, где они будут сидеть", - уточнил он.

Кроме того, перечень комитетов и распределение народных депутатов для работы в них, указал Боднар, также будут известны на этапе работы подготовительной группы.

"Это будет наработано в рабочей группе, выносится в зал и происходит голосование на первом заседании", - пояснил он.

Боднар рассказал, что рабочая группа будет состоять из трех подгрупп, одна из которых будет готовить сценарий первого заседания, другая – займется распределением нардепов по комитетам, еще одна – по материально-техническим вопросам, в частности, по организации прибытия парламентариев на сессию, их расселению при необходимости.

В аппарате Верховной Рады отметили, что решение организационных и учредительных вопросов работы нового созыва парламента, формирование парламентских органов может проходить на нескольких заседаниях. Там пояснили, что прежде чем парламент приступит к работе над законопроектами, предстоит запустить работу комитетов.

Кроме того, первый замруководителя аппарата рассказал, что новоизбранным членам парламента проведут своего рода тренинг: "Будет обучение. Депутаты зайдут в зал, и им нужно разъяснить, как правильно голосовать, в какой момент нажимать на кнопочку. Это будет".

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады открывает самый старший по возрасту народный депутат, он же будет зачитывать текст присяги, которую перед открытием первой сессии примут и скрепят подписями нардепы.

До избрания Верховной Радой временного президиума заседание парламента ведет глава подготовительной группы.

Согласно регламенту, на пленарных заседаниях первой сессии формируется временный президиум, с докладом выступает председатель Верховной Рады предыдущего созыва, формируют счетную комиссию, выбирают спикера Верховной Рады нового созыва и его заместителей, а также заслушивают внеочередное послание президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. На первой сессии решают также ряд организационных вопросов.

На торжественное заседание Верховной Рады по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами аппарат парламента приглашает парламентариев предыдущего созыва, президента Украины, премьер-министра, членов Кабинета министров, судей Конституционного суда, главу Верховного суда, генерального прокурора, омбудсмена, главу Счетной палаты и других официальных лиц по решению подготовительной группы.