Выборы в Верховную Рауду Украины
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Парламентские выборы 2019: на австралийском участке уже проголосовали

Парламентские выборы 2019: на австралийском участке уже проголосовали
14:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины: Украинцы завершили голосование на первом зарубежном участке

На избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

По данным комиссии, по состоянию на 16:00 по местному времени проголосовали 50 украинцев. Окончательные данные по явке объявят позже.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.

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Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы в парламент завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 июля.

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Верховная Рада, Австралия, Парламентские выборы 2019.
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