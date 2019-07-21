Парламентские выборы 2019: на австралийском участке уже проголосовали

Новости Украины: Украинцы завершили голосование на первом зарубежном участке

На избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще накануне. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

По данным комиссии, по состоянию на 16:00 по местному времени проголосовали 50 украинцев. Окончательные данные по явке объявят позже.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы в парламент завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 июля.