Премьер ОАЭ приедет в Украину: в Киеве возможны ограничения движения

Новости Украины: В Киеве 4 дня могут ограничивать движение из-за визита премьера ОАЭ.

Управление государственной охраны предупреждает о возможном ограничении движения в Киеве 21-24 июля в связи с визитом премьер-министра ОАЭ Е. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны.

"21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину Е. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай".

Согласно закону, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

УГО будет сопровождать премьера ОАЭ на территории Украины в течение 4 дней.