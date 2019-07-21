Выборы в Раду: голосование на 15 из 102 зарубежных участков завершено

Новости Украины: На 15 зарубежных участках уже завершилось голосование.

На 15 из 102 зарубежных избирательных участков уже завершилось голосование на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая во время брифинга.

"По состоянию на 18 часов (по киевскому времени - ред.) процесс голосования завершился уже на 15 избирательных участках", - сказала она.

По словам секретаря, первым завершилось голосование в 13.00 часов по киевскому времени на участке в Канберре (Австралия), где из 1741 избирателя проголосовали только 57.

Также Бернацкая сообщила, что на участке в Корее среди 240 избирателей в списках проголосовали 66, а в Японии из 528 проголосовали 107 избирателей.

Кроме того, она рассказала, что в 18.30 по киевскому времени завершилось голосование и закрылся участок в посольстве Украины в Иране, в 19.00 - в Азербайджане, Армении, Грузии и ОАЭ.

"Процесс голосования в зарубежном избирательном округе завершится в шесть часов утра 22 июля на избирательном участке в генеральном консульстве Украины в Сан-Франциско (США)", - добавила секретарь ЦИК.

В то же время она напомнила, что в целом были образованы 102 зарубежных избирательных участка в 72 странах мира.