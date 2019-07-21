В "Голосе" готовы предложить Вакарчука на пост премьера

Новости Украины: По словам главы избирательного штаба партии "Голос", Вакарчука готовы предложить на пост премьера Украины.

В партии "Голос" готовы предлагать лидера политсилы Святослава Вакарчука в премьер-министры Украины, но считают, что нужно определиться с тем, кто будет формировать правительство.

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука - Ред.), но вопрос, - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - сказала глава избирательного штаба (второй номер списка партии "Голос" на выборах) Юлия Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.

В то же время, она отметила, что премьерство Вакарчука – не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию.

"Так как та партия, которая выигрывает, должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра", - добавила Клименко.

Также она отметила, что пока с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть... Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет завесить с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой стороны, мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере", - добавила глава штаба.

Что касается себя, Клименко отметила, что готова остаться как депутатом в парламенте, так и перейти в исполнительную власть, в зависимости от партийной целесообразности.

Отвечая на вопрос, о комитете Рады, в котором она себя видит, Клименко ответила, что может работать как в комитете экономической политики так и в комитете налоговой и бюджетной политики.