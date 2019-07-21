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Геращенко о низкой явке избирателей: Эта игра несет большие риски

Геращенко о низкой явке избирателей: Эта игра несет большие риски
23:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Геращенко считает, что низкая явка на выборах в Раду деформирует реальные симпатии общества.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, 3-й номер партсписка "Европейской солидарности" считает, что низкая явка на выборах в Верховную Раду исказила реальные симпатии общества.

"Я считаю, что эта игра несет большие риски для самой новой команды. Первое – еда ли не самая низкая за времена независимости избирательная явка, которая деформирует реальные симпатии всего общества", - написала она на своей странице в соцсети в Фейсбук, после обнародования данных экзит-пола на внеочередных выбора в Верховную Раду.

Геращенко отметила. Что "авантюра" с досрочными выборами была затеяна командой президента Украины с расчетом на низкую явку.

Национальный экзит-пол: окончательные результаты

"На период отпусков и каникул, в расчете на пик электоральной поддержки и симпатий Зеленскому", - добавила она.

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Ирина Геращенко, Явка, Парламентские выборы 2019.
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