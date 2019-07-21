Гриценко сообщил, что выборы в Раду прошли спокойно, без масштабных нарушений

Новости Украины: Анатолий Гриценко: Парламентские выборы прошли без катаклизмов и масштабных нарушений.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, политсила которого по результатам экзит-полов не проходит в новый парламент, отметил, что внеочередные выборы в Верховную Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений.

"Выборы прошли без катаклизмов и масштабных нарушений – и это хорошо. Считаю, что ключевым фактором сейчас должна стать ответственность. Ответственность тех, кого люди делегировали во власть – и ответственность людей за их выбор", - написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером после объявления первых экзит-полов.

Он также поблагодарил всех избирателей, кто "своим голосом поддержал объединенную команду "Гражданская позиция", а также членов команды и активистов-волонтеров.

"Если действительно в стране людей наших жизненных принципов и ценностей лишь 1% - то становится тревожно. Не за наше будущее в политике (без политики можно жить гораздо спокойнее и успешнее) - становится тревожно за будущее нашей страны. Впрочем, свой выбор люди сделали – теперь страна получит новый парламент и новое правительство", - написал Гриценко.