ЦИК признала противоправной бездеятельность ОИК округа №94

Новости Украины: ЦИК признала противоправной бездействие ОИК округа №94

Центральная избирательная комиссия рассмотрела жалобу партии "Объединение "Самопомич" относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) и требование распустить эту окружную избирательную комиссию (ОИК).

Как сообщает пресс-служба ЦИК в воскресенье вечером, в 21 июля в 14:30 состоялось заседание ОИК одномандатного избирательного округа №94, на котором был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав УИК на основании представлений партии "Объединение "Самопомич" и фракции "Объединение "Самопомич".

"Невыполнение ОИК № 94 решение ЦИК в установленный ею срок повлекло за собой нарушение прав субъектов избирательного процесса и дестабилизировало работу участковых избирательных комиссий. Также указаннная ОИК вовремя не передала ЦИК информацию о количестве избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке, на момент начала голосования, в том числе количество избирателей в выписке из списка избирателей для голосования по месту пребывания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая изложенное, ЦИК признала противоправной бездеятельности ОИК округа №94по выполнению постановления ЦИК от 21 июля 2019 № 1793 "Об отдельных вопросах деятельности окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 94 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019".

Кроме того, ЦИК указала ОИК округа №94 о недопустимости нарушения законов Украины и актов Центральной избирательной комиссии во время реализации полномочий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля и организации своей работы, а также обратила внимание членов этой комиссии на уголовную ответственность за уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин.

Напоминаем, партия "Объединение "Самопомич" пожаловалась в Центральную избирательную комиссию относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94, а также подала заявления в полицию.

В партии потребовали распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов. Ранее в округе сменили 183 наблюдателя от "Самопомочи".