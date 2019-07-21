ЦИК опубликовала данные по явке со 118-ти округов

Новости Украины: По данным из 118 округов, по состоянию на 16.00 явка на парламентских выборах составляет 36,07%.

По данным из 118 избирательных округов, по состоянию на 16.00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 36,07%.

Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 16.00 данные прислали 118 территориальных избирательных округов из 199-ти. В целом по Украине активность избирателей составляет 36,07%.

в Винницкой области (11-18 избирательные округа) явка составляет 36,43%,

в Волынской области (19-23) - 36,51%,

в Днепропетровской области (24-40) - 38,41%,

в Донецкой области (45-52 и 57-60) - 35,17%,

в Житомирской области (62-67) - 37,86%,

в Закарпатской области (68-73) - 21,82%,

в Запорожской области (74-82 ) - 38,39%,

в Ивано-Франковской области (83-89) - 31,07%,

в Киевской области (90-98) - 36,58%,

в Кировоградской области (99-103) - 39,21% ,

в Луганской области (105-107 и 112-114) - 38,13%,

во Львовской области (115-126) - 34,69%,

в Николаевской области (127-132) - 35,12%,

в Одесской области (133-143) - 33,05%,

в Полтавской области (144-151) - 40,81 %,

в Ривненской области (152-156) - 35,29%,

в Сумской области (157-162) - 37,42%,

в Тернопольской области (163-167) - 34,93%,

в Харьковской области (168- 181) - 37,51%,

в Херсонской области (182-186) - 32,37%,

в Хмельницкой области (187-193) - 39,11%,

в Черкасской области (194-200) - 38,15%,

в Черновицкой области (201-204) - 27,91%,

в Черниговской области (205-210) - 42,68%,

в Киеве (211-223 округа) - 34,86%.

Напомним, в офис уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой за первую половину дня поступило порядка 200 обращений граждан Украины по поводу нарушения их избирательных прав.