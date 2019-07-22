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Глава наблюдательной миссии Канады посетил избирательные участки на Киевщине

Глава наблюдательной миссии Канады посетил избирательные участки на Киевщине
01:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В Обухове на участках побывал председатель наблюдательной миссии Канады.

Председатель наблюдательной миссии Канады на парламентских выборах в Украине почетный Ллойд Аксуорти и руководитель миссии Оля Одинська-Грод посетили избирательные участки в городе Обухове Киевской области, где наблюдали за голосованием в день выборов.

Об этом Укринформу сообщили в миссии.

"Миссия Канады-2019 по всей Украине осуществляет наблюдение за голосованием на парламентских выборах ... Сегодня глава миссии Канады почетный Ллойд Аксуорти и руководитель миссии Оля Одинска-Грод посетили избирательные участки (УИК) в городе Обухове Киевской области, где наблюдали за процессом голосования в день выборов. На следующий день после выборов, 22 июля, господин Аксуорти предоставит предварительный отчет миссии по выборам народных депутатов Украины 2019 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отчет содержит анализ всех аспектов избирательного процесса по состоянию на сегодняшний день, в частности предвыборный период, а также результаты наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов в день выборов.

"Мы надеемся, что наши наблюдения, которые проводились 178 канадскими наблюдателями КАНАДЕМ по всей Украине, будут способствовать укреплению доверия к избирательному процессу. Нашей целью является определение того, происходят ли эти выборы в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами. Однако я считаю, что наше присутствие дает людям чувство уверенности в том, что здесь есть третья сторона, которая беспристрастно наблюдает за ситуацией ", - отметил Аксуорти.

"Мы продолжим осуществлять наблюдение и после закрытия избирательных участков. Наши представители остаются в стране для того, чтобы наблюдать за процессами после выборов", - добавил он..

Аксуорти подчеркнул, что эта миссия является еще одним примером преданности Канады поддержке демократического развития Украины.

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Миссии наблюдения за выборами КАНАДЕМ присоединилась к более чем 130 миссиям в свыше 40 странах значительным образом повлияло на укрепление демократического процесса. Начиная с 2004 года она направила примерно 2000 наблюдателей в Украину для наблюдения за 11 выборамы. Миссия наблюдения за выборами КАНАДЕМ действует в соответствии с «Декларации принципов международного наблюдения за выборами", принятой Организацией Объединенных Наций в 2005 году.

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Выборы, Канада, Голосование, Парламентские выборы 2019, Оля Одинська-Грод, Ллойд Аксуорти.
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