Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
В ЦИК сообщили, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
Национальный экзит-пол: окончательные результаты
ПСЖ пока не получал предложений по Неймару
ПСЖ пока не получал предложений по Неймару
Героиня сериала "Чернобыль" получила роль в четвертом сезоне "Фарго"
Героиня сериала "Чернобыль" получила роль в четвертом сезоне "Фарго"

В Сумах комиссия досрочно подписала протоколы о подсчете голосов

В Сумах комиссия досрочно подписала протоколы о подсчете голосов
01:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Избирательная комиссия в Сумах преждевременно подписала протоколы о подсчете голосов избирателей.

В Сумах по факту фальсификации избирательной документации полиция открыла уголовное производство.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова.

«Установлено, что председателем и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей. Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими», - отметила Биганова.

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения).

На Киевщине полиция остановила автобусы с подозрительными лицами (Видео)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумы, Выборы, Голосование, УИК, Фальсификация, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Национальный экзит-пол: в Раду проходят пять партий
04 Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
05 Порошенко прокомментировал итоги выборов и назвал главного партнера в новой Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
Парламентские выборы 2019: данные экзит-полов КИУ, SOCIS и ТСН
&quot;ОПОРА&quot;: явка на парламентских выборах составила 49,3%
"ОПОРА": явка на парламентских выборах составила 49,3%
ЦИК уже обработала более 7% электронных протоколов
ЦИК уже обработала более 7% электронных протоколов
В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля &quot;Орион&quot;
В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля "Орион"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь