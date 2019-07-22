В Сумах комиссия досрочно подписала протоколы о подсчете голосов

Новости Украины: Избирательная комиссия в Сумах преждевременно подписала протоколы о подсчете голосов избирателей.

В Сумах по факту фальсификации избирательной документации полиция открыла уголовное производство.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила руководитель отдела коммуникации полиции Сумской области Эльвира Биганова.

«Установлено, что председателем и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей. Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими», - отметила Биганова.

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке до его заполнения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.