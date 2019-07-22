"Европейская солидарность" считают, что главным нарушением на выборах является агитация на участках

Новости Украины: Председатель парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" сообщает, что основным нарушением на выборах была агитация на участках.

Самым большим нарушения в ходе хода выборов является продолжение агитации, которое фиксируется даже на участках.

Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Наиболее серьезное (нарушение - ред.) - продолжение открытой агитации, включая избирательные участки. Это неприемлемо. В 2014-2015 годах - в активную фазу войны - нам удалось сделать так, что таких нарушений было в разы меньше. Надеюсь, эти выборы завершатся без нарушений, которые повлияют на конечный результат", - сказал Герасимов.

По его словам, в новом парламенте "Европейская солидарность" будет поддерживать все политические силы, которые будут предлагать курс на евроинтеграцию.

"Главное сегодня - не допустить развертывания страны в сторону от европейской интеграции. Что касается позиций "Европейской солидарности" в следующем парламенте, мы сделаем все, чтобы сохранить курс на ЕС, который поддерживает большинство населения. И для этого мы будем поддерживать все решения, которые идут параллельно с этим курсом. Но если какая-то политическая сила или несколько политических сил будут пытаться развернуть страну к "Таежному союзу", мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - отметил Герасимов.

Он отметил, что партия накануне новых выборов обновилась более чем на две трети.

"Был большой общественный запрос от общественности на обновление. После президентских выборов были циклы встреч партии с общественностью. Мы встречались по всей Украине. Они выразили нам свое мнение: начиная от изменения названия - на "Европейская солидарность". Это очень громкое название, отражающее , каким образом направлены цели нашей партии. Также произошло обновление партии благодаря праймериз, которые были проведены ОО. У нас есть не только новые лица, но и опытные борцы за правду. До 70% - новые люди", - рассказал Герасимов.

Напоминаем, в Украине в воскресенье, 21 июля, завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

По результатам Национального экзит-пола на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 18 часов, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (43,9% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,5%) , "Европейская солидарность" (8,9%), "Батькивщина" (7,6%) и "Голос" (6,3%).