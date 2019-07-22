В ОПЗЖ рассказали, с кем планируют объединяться в новой Раде

Новости Украины: В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поделились, с кем они будут объединяться в новой Раде.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина заявила, что партия готова объединяться с теми, кто будет исповедовать те же принципы, что и их политсила.

Об этом она заявила на брифинге в предвыборном штабе ОПЗЖ в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы готовы объединиться с любой политической силой, или отдельными людьми, или отдельными группами людей, исповедующими те же принципы, которые готовы отвечать на те же вопросы и задачи, как наша политическая сила. И это два вопроса, нам нужно бороться с войной, наконец восстановить в нашей стране мир, другой вопрос - это бедность. Нам нужно бороться с тотальной бедностью, которая охватила нашу страну. Если мы увидим, что та или иная политсила готова бороться против войны и бедности, мы готовы объединиться", - сказала она.

В свою очередь народный депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко отметил, что те политические силы, которые готовы будут вместе с ними реализовывать мирный план, план окончания "тарифного геноцида, медицинского геноцида и других псевдореформ", только те партии смогут стать их партнерами в следующей Верховной Раде. "У нас чрезвычайного четкая понятная программа, но на первом месте мы объединимся с каждыми, кто вместе с нами будет готов реализовывать наш мирный план. Мирный план, предусматривающий прямые переговоры со всеми, от кого зависит окончание войны и установление мира", - сказал Павленко.

Напоминаем, в Украине в воскресенье, 21 июля, прошли внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).