"Слуга народа" планирует объединение Минкульта, Минспорта и МИП в одно ведомство

Новости Украины: В " Слуге Народа" заявили, о возможном объединении Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта.

Партия "Слуга народа" допускает объединение Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство.

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от «Слуги народа», генеральный директор «1+1» Александр Ткаченко в комментарии theБабель.

«Сейчас продолжается дискуссия об объединении. Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции», - сказал он.

По словам Ткаченко, эта дискуссия продолжается и в команде. На вопрос, обсуждалось ли это с премьером, он ответил, что это «вопрос политического решения на уровне коалиции».

«Но мы будем инициировать эту дискуссию», - отметил Ткаченко.

Также он сказал, что не видит себя главой такого объединенного министерства, «но знает хороших людей».

Как сообщалось, ранее в команде Офиса Президента Владимира Зеленского заявляли о планах ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.