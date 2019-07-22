В Австрии большинство украинцев проголосовали за "Евросолидарность"

Новости Украины: В Австрии большинство голосов получила "Евросолидарность".

Явка украинских избирателей на заграничном избирательном участке в Вене во время досрочных выборов в Верховную Раду Украины составила 22,78%, больше всего голосов получила "Европейская солидарность".

Об этом сообщил собственному корреспонденту Укринформа член УИК Ростислав Бортник.

"Всего на нашем избирательном участке было зарегистрировано 2589 человек, пришли проголосовать 590 граждан, таким образом явка составила 22,78%", - проинформировал он.

Больше всего голосов украинцы Австрии отдали за партию "Европейская солидарность" - 202 голоса (34,24%). На втором месте — партия "Голос", за которую проголосовало 156 избирателей (26,44%). Президентская партия "Слуга народа" получила 110 голосов (18,64%). Все остальные партии набрали менее 4%.

Напоминаем, в Украине в воскресенье, 21 июля, состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).