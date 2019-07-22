"Голос" не будет сотрудничать с пророссийскими силами в новой Раде

Новости Украины: В партии "Голос" исключают всякое сотрудничество с пророссийскими силами.

В партии "Голос" исключают всякое сотрудничество с пророссийскими силами и будут к ним в категорической оппозиции.

Об этом заявила председатель партии Юлия Клименко.

"У нас полностью проукраинская позиция. Мы любые движения в сторону от этого не готовы рассматривать. Мы не готовы терять свою репутацию и имидж только для того, чтобы сыграть в какую-то политическую игру. Мы никак не готовы с ними сотрудничать. Мы будем в категорической оппозиции", - сказала она.

Полученные партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" на выборах высокие показатели Клименко связывает с тем, что предыдущая власть и предыдущий парламент "фактически не дали тех результатов, которых ожидали люди в 2014 году, и этот откат является результатом того, что произошло в течение пяти лет".

"Это протестный электорат, голосующий против предыдущей власти. Это абсолютно закономерный результат, ожидаемый - поскольку власть не смогла дать результаты работы, которые она обещала", - добавила председатель партии "Голос".

Как известно, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).