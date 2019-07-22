Притула пойдет на местные выборы

Новости Украины: В "Голосе" рассказали о политических амбициях Сергея Притулы.

Шоумен и волонтер Сергей Притула планирует принять участие в местных выборах от партии "Голос".

Об этом сказала председатель партии Юлия Клименко.

"Пройдет ли Сергей в Раду в составе партии "Голос", будет зависеть от окончательных результатов. Но у него есть большие амбиции политические, в том числе и относительно местных выборов, поэтому он с нами в любом случае", - отметила Клименко.

По результатам Национального экзит-пола, политическая партия "Голос" может набрать 6,5% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах и, соответственно, 18 мест в новом парламенте, учитывая, что пропорциональной системой партиям предусмотрены в целом 225 мандатов. В таком случае Сергей Притула, который является тридцатым номером в списке "Голоса", вероятно, не сможет стать народным депутатом девятого созыва.

Очередные местные выборы должны состояться в октябре 2020 года.