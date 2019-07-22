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Парламентские выборы: сколько денег будет выделено на финансирование партий

Парламентские выборы: сколько денег будет выделено на финансирование партий
07:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сколько денег получат партии, преодолевшие 2%.

Если официальные результаты выборов подтвердят данные экзит-пола, то государственное финансирование получат 11 партий, которые получили более 2% голосов.

Об этом пишет Громадское.

По закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств.

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Отмечается, что наибольшую долю получит президентская партия "Слуга народа" — 537 миллионов гривень каждый год, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет.

Далее идут: "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 141 млн за год; "Европейская солидарность" — 109; "Батькивщина" — 93; "Голос" — 77; "Сила и честь" — 54; "Оппозиционный блок" — 40; "Партия Шария" — 38; "Радикальная партия Ляшко" — 34; "Украинская стратегия Гройсмана" — 27; "Свобода" — 26.

Партия "Слуга народа" обошла "Европейскую Солидарность" на зарубежном округе

Как сообщалось ранее, в Украине в воскресенье, 21 июля, прошли внеочередные парламентские выборы.

По результатам национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).

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Верховная Рада, Государственное финансирование, Парламентские выборы 2019.
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