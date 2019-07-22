Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
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Кличко: Украинцы свободно и демократично сделали свой выбор

Кличко: Украинцы свободно и демократично сделали свой выбор
11:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Кличко заявил, что украинцы сделали свободный выбор, а новой власти предстоит воплотить свои обещания.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли свободно и демократично, считает городской голова Киева Виталий Кличко.

"Украинцы свободно и демократично сделали свой выбор. И фактически доверили всю власть в стране одной политической силе. Теперь люди ожидают воплощения предвыборных обещаний и необходимых реформ", - цитирует Кличко его пресс-служба.

По его мнению, новая власть по результатам выборов получила возможность реализовывать свои обещания и реформы. "Такая полнота власти - это большая ответственность, и власти предстоит серьезная и сложная работа", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что сейчас не должно быть лишних эмоций и популизма. "Уже всё сказано. Людям нужны конкретные действия, воплощенные дела, эффективные изменения в государстве. И над этим надо всем работать", - подытожил Кличко.

Глава ЦИК: Выборы парламентские состоялись

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,45% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,88%, "Европейская солидарность" – 8,64%, ВО "Батькивщина" – 8,01%, "Голос" – 6,38%.

Согласно данным на сайте ЦИК, остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.

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Верховная Рада, Виталий Кличко, Парламентские выборы 2019.
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