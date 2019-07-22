Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
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Разумков: Сейчас говорить о коалиции пока не приходится

Разумков: Сейчас говорить о коалиции пока не приходится
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков считает, что говорить о коалиции пока рано, ведь у "Слуги народа" хорошие результаты и пока еще не до конца понятны результаты других.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что разговоры о коалиции целесообразно вести после появления окончательных результатов выборов.

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник.

Разумков отметил, что "сейчас говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим достаточно неплохие наши результаты, и еще до конца нет результатов наших коллег и оппонентов по Верховной Раде".

"Давайте посмотрим результаты "Голоса", результаты партии "Слуга народа", а потом уже будем говорить о коалиции в том или ином формате", - указал он.

ЦИК обработала половину протоколов

Как сообщалось, в Верховную Раду, согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,45% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,88%, "Европейская солидарность" – 8,64%, ВО "Батькивщина" – 8,01%, "Голос" – 6,38%.

Согласно данным на сайте ЦИК, остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.

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Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Дмитрий Разумков.
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