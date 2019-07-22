ЦИК обработала половину протоколов

Новости Украины: ЦИК обработала 50% протоколов - в Раду проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% электронных протоколов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам за партию "Слуга народа" проголосовали 42,44% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 12,87%, "Европейская солидарность" - 8,65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера. В частности, в Радикальной партии Олега Ляшко 3,79%, в партии "Сила и честь" - 3,74% голосов. "Оппозиционный блок" набирает 3,22%, ВО "Свобода" 2,30%. В партии Шария 2,30%, а в "Украинской стратегии Гройсмана" - 2,18%.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.