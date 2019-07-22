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Во всех округах 20 областей Украины большинство голосов получила "Слуга народа".

Во всех округах 20 областей Украины большинство голосов получила "Слуга народа".
15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Во всех многомандатных округах 20 из 24 областей Украины большинство голосов получила партия "Слуга народа".

Большинство избирателей на всех округах 20 из 24 областей Украины поддержали на внеочередных выборах в парламент в многомандатном избирательном округе партию "Слугу народа".

Как сообщается на сайте ЦИК, таковы результаты обработки 62,48% протоколов.

Речь о Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также г.Киеве. 

В то же время, большинство избирателей на всех округах Донецкой и Луганской областей поддержали партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Во Львовской области на 8 из 12 округов большинство избирателей поддержало партию "Слуга народа", на трех – партию "Голос", еще на одном – "Европейскую солидарность". В Одесской области на 10 из 11 округов большинство поддержали партию "Слуга народа", еще на одном - партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы, Центризбирком, Парламентские выборы 2019.
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