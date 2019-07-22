Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
В ОБСЕ оценили проведение парламентских выборов в Украине
В ОБСЕ оценили проведение парламентских выборов в Украине
ЦИК обработала 65% протоколов
ЦИК обработала 65% протоколов
Цитаишвили - о возможном уходе из Динамо
Цитаишвили - о возможном уходе из Динамо
Comic Con 2019: Тэрон Эджертон опроверг слухи о том, что сыграет Росомаху
Comic Con 2019: Тэрон Эджертон опроверг слухи о том, что сыграет Росомаху

Вакарчук о коалиции со "Слугой народа": Мне никто ничего не предлагал

Вакарчук о коалиции со "Слугой народа": Мне никто ничего не предлагал
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Вакарчук отказывается вести переговоры о формировании коалиции до объявления окончательных результатов выборов в ВР.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отказывается вести переговоры о формировании будущего парламентского большинства до объявления окончательных результатов выборов в Верховную Раду.

Об этом Вакарчук заявил на брифинге в Киеве.

"Мы не знаем окончательных результатов, так как некоторые окружные избирательные комиссии не готовы сотрудничать и помочь нам получить окончательные результаты. До получения окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить о каких-либо вопросах коалиции", - сказал он.

Вакарчук заявил, что в настоящее время не проводил встречи с партией "Слуга народа" по формированию коалиции.

Разумков: Сейчас говорить о коалиции пока не приходится

"Мне никто ничего не предлагал", - сказал он.

"Мы будем говорить о всех политических вопросах после того, как увидим, на какие голоса мы можем рассчитывать в парламенте", - сказал Вакарчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
03 Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
04 Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля
05 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дарт Вейдер в Раду не попадет
Дарт Вейдер в Раду не попадет
Премьер Чехии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах
Премьер Чехии поздравил Зеленского с победой его партии на выборах
Власти Польши сделали заявление о выборах в Украине
Власти Польши сделали заявление о выборах в Украине
Только не перепутайте: звезды, которые очень похожи друг на друга (Фото)
Только не перепутайте: звезды, которые очень похожи друг на друга (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь