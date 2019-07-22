Вакарчук о коалиции со "Слугой народа": Мне никто ничего не предлагал

Новости Украины: Вакарчук отказывается вести переговоры о формировании коалиции до объявления окончательных результатов выборов в ВР.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отказывается вести переговоры о формировании будущего парламентского большинства до объявления окончательных результатов выборов в Верховную Раду.

Об этом Вакарчук заявил на брифинге в Киеве.

"Мы не знаем окончательных результатов, так как некоторые окружные избирательные комиссии не готовы сотрудничать и помочь нам получить окончательные результаты. До получения окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить о каких-либо вопросах коалиции", - сказал он.

Вакарчук заявил, что в настоящее время не проводил встречи с партией "Слуга народа" по формированию коалиции.

"Мне никто ничего не предлагал", - сказал он.

"Мы будем говорить о всех политических вопросах после того, как увидим, на какие голоса мы можем рассчитывать в парламенте", - сказал Вакарчук.