Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
Наставник Аталанты - о дебютных матчах Малиновского в Италии
Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный культурный проект
Zaxidfest 2019: на фестивале проведут уникальный культурный проект

Украина направила миротворческий контингент в Мали

Украина направила миротворческий контингент в Мали
20:51 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Украина направила пять человек в качестве миротворцев Миссии ООН в Республику Мали, что в Западной Африке.

В 2019 году Украина впервые направила миротворцев в Мали.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик во время брифинга, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины в Facebook. 

"Так, 23 июня этого года украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали", - сообщил Левчик.

Также, на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах: Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек); Миссия ООН в Косово (2 человека); Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека); Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек); Тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек); Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек); Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

Термин "миротворцы" может исчезнуть из украинских документов

Напомним, миротворцы Министерства внутренних дел участвуют в международных операциях на Кипре, в Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ООН, Миротворцы, Мали, контингент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
03 Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
04 Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля
05 Гороскоп на сегодня, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина направила миротворческий контингент в Мали
Украина направила миротворческий контингент в Мали
Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине
Послы G7 поприветствовали проведение выборов в Украине
Волкер посетит Украину на этой неделе
Волкер посетит Украину на этой неделе
Киновселенная Marvel: Валькирия станет первый ЛГБТК-героем студии
Киновселенная Marvel: Валькирия станет первый ЛГБТК-героем студии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь