Украина направила миротворческий контингент в Мали

Новости Украины: Украина направила пять человек в качестве миротворцев Миссии ООН в Республику Мали, что в Западной Африке.

В 2019 году Украина впервые направила миротворцев в Мали.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик во время брифинга, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

"Так, 23 июня этого года украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали", - сообщил Левчик.

Также, на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах: Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек); Миссия ООН в Косово (2 человека); Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека); Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек); Тренировочно-совещательная миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек); Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек); Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

Напомним, миротворцы Министерства внутренних дел участвуют в международных операциях на Кипре, в Косово, Южном Судане и Демократической Республике Конго.