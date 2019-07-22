ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

Новости Украины: ГБР повторно вызвало Петра Порошенко на допрос 25 июля.

Госбюро расследований повторно вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 25 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Напомним, что впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. 12 июля у Порошенко сообщили, что не получали вызова на допрос в качестве свидетеля (на 17 июля).

Кроме того, адвокат Порошенко Игорь Головань в письме к бюро от 16 июля отметил, что Порошенко часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят деятельностью, связанной с выборами".

Порошенко зовут в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).