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ГБР снова вызвало Порошенко на допрос

ГБР снова вызвало Порошенко на допрос
21:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: ГБР повторно вызвало Петра Порошенко на допрос 25 июля.

Госбюро расследований повторно вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос 25 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Напомним, что впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля. 12 июля у Порошенко сообщили, что не получали вызова на допрос в качестве свидетеля (на 17 июля).

Кроме того, адвокат Порошенко Игорь Головань в письме к бюро от 16 июля отметил, что Порошенко часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят деятельностью, связанной с выборами".

Порошенко прокомментировал итоги выборов и назвал главного партнера в новой Раде

Порошенко зовут в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Кузня на Рыбальском.
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