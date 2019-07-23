Обработано почти 93% протоколов: "Батькивщина" опередила "ЕС"

Новости Украины: ВО "Батькивщина" по состоянию на 92,97% обработанных протоколов обходит "Европейскую солидарность".

По данным обработки 92,97% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,13% избирателей, партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» - 8,14%, «Голос» - 5,86%.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.