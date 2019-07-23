Новый Кабмин: Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности

Новости Украины: Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности в новый Кабмин.

В партии "Слуга народа" хотят подбирать кандидатов на должности в Кабинете министров и комитетах Верховной Рады не по партийному принципу, а по эффективности.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью “РБК-Украина”.

"... есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что в партии не готовы говорить о квотах, как это было принято ранее, Разумков ответил: "Да, мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция".

Лидер "Слуги народа" думает, что часть людей, которые есть сегодня в списке партии, уйдут в органы центральной власти, возможно, в Кабинет министров, однако, не готов ответить, сколько будет таких людей.

"У нас на каждую позицию есть как минимум две кандидатуры, которые могут рассматриваться. Сейчас сказать, что это будет пять или десять человек, будет неправильно. Плюс, если мы говорим про Кабинет министров, то понятно, что это будет консолидированная работа Офиса Президента, Верховной Рады и будущего Кабмина", - отметил Разумков.

В то же время он подчеркнул, что, в первую очередь, этих людей будет подавать премьер, поскольку именно ему с ними работать и организовывать процесс, "который должен привести к результату".

"Исходя из этого, мы будем понимать, кто останется в Раде, кто пойдет в комитеты, кто пойдет работать в центральные органы власти или Кабмин", - сказал Разумков.