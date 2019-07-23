Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
Савченко разожгла костер из своих агиток после фиаско на выборах в ВРУ
Савченко разожгла костер из своих агиток после фиаско на выборах в ВРУ
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro
Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro

Новый Кабмин: Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности

Новый Кабмин: Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности
17:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности в новый Кабмин.

В партии "Слуга народа" хотят подбирать кандидатов на должности в Кабинете министров и комитетах Верховной Рады не по партийному принципу, а по эффективности.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью “РБК-Украина”.

"... есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - сказал Разумков. 

На уточняющий вопрос, означает ли это, что в партии не готовы говорить о квотах, как это было принято ранее, Разумков ответил: "Да, мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция". 

Лидер "Слуги народа" думает, что часть людей, которые есть сегодня в списке партии, уйдут в органы центральной власти, возможно, в Кабинет министров, однако, не готов ответить, сколько будет таких людей.

"У нас на каждую позицию есть как минимум две кандидатуры, которые могут рассматриваться. Сейчас сказать, что это будет пять или десять человек, будет неправильно. Плюс, если мы говорим про Кабинет министров, то понятно, что это будет консолидированная работа Офиса Президента, Верховной Рады и будущего Кабмина", - отметил Разумков. 

Разумков: вице-спикером Рады должен быть человек, работающий в интересах Украины

В то же время он подчеркнул, что, в первую очередь, этих людей будет подавать премьер, поскольку именно ему с ними работать и организовывать процесс, "который должен привести к результату". 

"Исходя из этого, мы будем понимать, кто останется в Раде, кто пойдет в комитеты, кто пойдет работать в центральные органы власти или Кабмин", - сказал Разумков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Министры, Кабмин, Кадры, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 23 июля в прозе
04 Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени
05 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Болгария может отказаться от покупки в США истребителей F-16
Болгария может отказаться от покупки в США истребителей F-16
Новый Кабмин: Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности
Новый Кабмин: Разумков рассказал о принципах подбора кандидатов на должности
На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь