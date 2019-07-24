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Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса

Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
08:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: ВСП отправил в отставку судью, закрывшего уголовное дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должностей 7 судей, подавших заявление об отставке, среди которых судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов.

Об этом сообщается на официальном сайте ВСП.

Как сообщалось, 10 августа 2019 года Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Позднее в тот же день заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

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"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук.

В тот же день Национальное агентство противодействия коррупции заявило о намерении проверить декларации о доходах судьи А.Антонова.

17 августа 2018 года Антонов пожаловался в ВСП на давление со стороны Генпрокуратуры и НАПК. Он также подал заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него.

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Судья, Суд, Геннадий Кернес, Андрей Антонов, ВСП.
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