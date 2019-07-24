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Порошенко пришел в ГБР

Порошенко пришел в ГБР
14:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Повторный допрос экс-президента был назначен на 25 июля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

23 мая директор ГБР Роман Труба заявил, что его ведомство изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований. 17 июля экс-президент не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Госбюро расследований снова вызвало Порошенко на допрос

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований на допрос 25 июля по делу об отмывании средств при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР.
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