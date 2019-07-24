Климпуш-Цинцадзе: Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 44%

Новости Украины: Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина выполнила обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом менее чем на половину.

Украина выполнила обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом на 44%.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время презентации отчета за время работы в правительстве, передает УНН.

"Я рада, что на данный момент мы можем говорить о том, что за 2018 год мы, например, имеем 56% исполнения сделки. На данный момент, по крайней мере, на конец первого квартала года это 44% выполнения Соглашения за все годы его функционирования", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что Украина приближается к выполнению половины задач по Соглашению об ассоциации. Кроме того, по ее мнению, государство должно все шансы, по крайней мере, в начале года ускорять процесс их выполнения.

"Как раз, к сожалению, выборы и политическая турбулентность затормаживает этот процесс, так как ни в ВР не принимаются сейчас законопроекты, и есть определенный расфокус и в работе правительства так же из-за этой неопределенности того, как будут дальше развиваться события. Поэтому я думаю, на этот год мы потеряем темп, и это связано с тем, что мы имеем такую политическую ситуацию", - добавила она.