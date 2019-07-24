Новая Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека начала работу в Украине

Новости Украины: Матильда Богнер стала новой главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Заместитель Министра Сергей Кислица принял новоназначенного главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильду Богнер в связи с началом ее работы в Украине.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сергей Кислица поздравил Матильду Богнер с назначением на эту должность и заверил в поддержке украинской стороной деятельности Миссии.

Участники встречи обсудили ряд вопросов сотрудничества между Правительством Украины и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и обменялись мнениями относительно путей углубления такого взаимодействия как на уровне штаб-квартиры УВКПЧ ООН в Женеве, так и с Мониторинговой миссией ООН, которая работает в нашей стране с весны 2014 года.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено мониторингу ситуации в области прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и необходимости обеспечения беспрепятственного и полного доступа сотрудников Миссии в этих территорий. Матильда Богнер подчеркнула готовность Миссии и впредь оказывать практическое содействие и всестороннюю помощь Украине в области прав человека, особенно учитывая важность защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта", — указано в сообщении.