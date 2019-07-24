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У Зеленского заявили о поддержке автономии для крымских татар

У Зеленского заявили о поддержке автономии для крымских татар
16:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Политический советник Президента Украины Никита Потураев заявил о поддержке новой властью крымскотатарской автономии в Крыму.

"Я полагаю, что крымскотатарский народ это заслужил", — сказал Потураев в эфире телеканала ATR.

По его словам в настоящее время в партии «Слуга народа» уже работает предварительный Комитет по оккупированным территориям, который, как предполагает Потураев, в дальнейшем станет одним из комитетов в Верховной Раде Украины по Крыму и Донбассу.

"На уровне этого комитета перспектива создания крымскотатарской национальной автономии поддержана, и мной лично она поддерживается тоже", - отметил эксперт.

Как считает Потураев, крымскотатарская автономия усилит дипломатические позиции Украины, расширит возможности в вопросах давления на оккупантов и позволит защитить права крымских татар, которые стали "основным объектом репрессий в Крыму".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook заявление политического советника Зеленского, сказал, что в Меджлисе "фиксируют все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью".

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"Конечно, мы фиксируем все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью... Даже если они озвучиваются советниками новоизбранного Президента Украины. Главное, чтобы за приемлемой риторикой происходили ожидаемые дела", - отметил Чубаров.

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Крым, АРК, Крымские татары, Владимир Зеленский, Автономия, "Слуга народа".
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