У Зеленского заявили о поддержке автономии для крымских татар

Новости Украины: Политический советник Президента Украины Никита Потураев заявил о поддержке новой властью крымскотатарской автономии в Крыму.

"Я полагаю, что крымскотатарский народ это заслужил", — сказал Потураев в эфире телеканала ATR.

По его словам в настоящее время в партии «Слуга народа» уже работает предварительный Комитет по оккупированным территориям, который, как предполагает Потураев, в дальнейшем станет одним из комитетов в Верховной Раде Украины по Крыму и Донбассу.

"На уровне этого комитета перспектива создания крымскотатарской национальной автономии поддержана, и мной лично она поддерживается тоже", - отметил эксперт.

Как считает Потураев, крымскотатарская автономия усилит дипломатические позиции Украины, расширит возможности в вопросах давления на оккупантов и позволит защитить права крымских татар, которые стали "основным объектом репрессий в Крыму".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook заявление политического советника Зеленского, сказал, что в Меджлисе "фиксируют все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью".

"Конечно, мы фиксируем все принципиальные позиции, которые декларируются новой властью... Даже если они озвучиваются советниками новоизбранного Президента Украины. Главное, чтобы за приемлемой риторикой происходили ожидаемые дела", - отметил Чубаров.