Выборы в Верховную Рауду Украины
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Партия "Слуга народа" организует образовательные курсы для своих депутатов

Партия "Слуга народа" организует образовательные курсы для своих депутатов
17:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Для избранных в ходе внеочередных парламентских выборов народных депутатов от партии "Слуга народа" проведут образовательный интенсив.

"Недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами от партии "Слуга народа" в партнерстве с Киевской школой экономики, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как пояснили в партии, цель образовательных программ - "воплотить энергию изменений, которую несут народные избранники от партии в конкретные проекты кардинальных изменений в различных сферах общественной жизни".

"Нацеленность на кардинальные изменения была главным критерием отбора кандидатов в народные депутаты от нашей партии. И избранные депутаты уже сегодня имеют целый ряд идей и инициатив, направленных на достижение экономического прорыва, рост благосостояния людей, улучшение качества государственного и местного управления, борьбы с коррупцией. Целью образовательного интенсива является задать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить эти инициативы на практике", - отметили в "Слуге народа".

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В партии ожидают, что в итоге учебного курса депутаты:

  • получат необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны;
  • получат глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;
  • научатся строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты;
  • усвоят принципы и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

"По итогам первого интенсива партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ", - заверили в партии.

Там анонсировали, что избранных депутатов ждут секторальные лекции, семинары, встречи с практиками государственного управления, экспертами и специалистами из разных областей. Процесс обучения продлится постоянно, чтобы обеспечить качественную профессиональную работу каждого народного избранника.

Напомним, по результатам обработки 99.30% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных парламентских выборах, партия "Слуга народа" набрала больше всего голосов по сравнению с другими партиями.

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ВРУ, Партия, Депутаты, Образование, "Слуга народа".
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