Партия "Слуга народа" организует образовательные курсы для своих депутатов

Новости Украины: Для избранных в ходе внеочередных парламентских выборов народных депутатов от партии "Слуга народа" проведут образовательный интенсив.

"Недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами от партии "Слуга народа" в партнерстве с Киевской школой экономики, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как пояснили в партии, цель образовательных программ - "воплотить энергию изменений, которую несут народные избранники от партии в конкретные проекты кардинальных изменений в различных сферах общественной жизни".

"Нацеленность на кардинальные изменения была главным критерием отбора кандидатов в народные депутаты от нашей партии. И избранные депутаты уже сегодня имеют целый ряд идей и инициатив, направленных на достижение экономического прорыва, рост благосостояния людей, улучшение качества государственного и местного управления, борьбы с коррупцией. Целью образовательного интенсива является задать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить эти инициативы на практике", - отметили в "Слуге народа".

В партии ожидают, что в итоге учебного курса депутаты:

получат необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны;

получат глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;

научатся строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты;

усвоят принципы и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

"По итогам первого интенсива партия начнет работать как слаженная, сыгранная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ждут наши избиратели и весь украинский народ", - заверили в партии.

Там анонсировали, что избранных депутатов ждут секторальные лекции, семинары, встречи с практиками государственного управления, экспертами и специалистами из разных областей. Процесс обучения продлится постоянно, чтобы обеспечить качественную профессиональную работу каждого народного избранника.

Напомним, по результатам обработки 99.30% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных парламентских выборах, партия "Слуга народа" набрала больше всего голосов по сравнению с другими партиями.