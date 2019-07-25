Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
"Расслабьтесь. Все норм": Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"

"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко

"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
00:05 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: У Порошенко заявляют, что в ГБР нет производств в отношении него.

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований, "с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте политсилы.

В "ЕС" утверждают, что Порошенко в ГБР "подтвердили, что никаких производств по нему не существует".

"В ходе беседы в ГБР адвокатом Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова о постоянной утечке информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложным сообщениях о преступлении", - говорится в сообщении.

В политсиле также заявляют, что "никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".

В ГБР в свою очередь заявили, что эти слова Порошенко не соответствуют действительности, допрос должен состояться.

"Это не соответствует действительности. Должно состояться следственное действие, а именно допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, так как это и было запланировано завтра 25 июля", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Украинской правде".

Кличко о своем деле в ГБР: Абсолютно раздутая чушь!

Относительно уголовным производств, то Иванова объяснила, что в ГБР нет уголовных производств против Петра Порошенко, а есть - по фактам возможных противоправных действий, в том числе и 5-го президента Украины.

"У нас есть уголовные производства, где фигурирует Петр Порошенко, у нас есть уголовные производства по факту возможных противоправных действий, в том числе, его", - отметила Иванова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, ГБР, Европейская солидарность, Анжелика Иванова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор нацгвардейцу Маркиву
05 Настя Каменских на съемках "Х-фактора": пикантный образ певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
С начала года предприятия Украины произвели стоительных работ на 66 млрд грн
С начала года предприятия Украины произвели стоительных работ на 66 млрд грн
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Умер знаменитый голливудский актер
Умер знаменитый голливудский актер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь