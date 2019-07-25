Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов

Новости Украины: ЦИК обновила данные результатов обработки электронных протоколов.

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,9% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,04%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,1% и "Голос" - 5,82%.

Согласно данным на сайте ЦИК по состоянию на 13.00 четверга, 25 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,15%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Напомним, в избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.