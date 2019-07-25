Выборы в Верховную Рауду Украины
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Разумков спрогнозировал дату первого заседания новой Рады

Разумков спрогнозировал дату первого заседания новой Рады
14:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава победившей на выборах партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ожидает первого заседания Рады уже в конце августа.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября из-за возможного затягивания подведения итогов внеочередных выборов народных депутатов, заявляет глава партии "Слуга народа", кандидат в нардепы Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что где-то конец августа - начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, - 24-го (августа, на День независимости Украины – ред.). Но посмотрим , как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена", - сказал он в комментарии агентству в четверг в Киеве после встречи главы государства с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа".

"Это зависит от Центральной избирательной комиссии, когда они досчитают. Справедливости ради нужно отметить, что сегодня есть риски того, что идут суды, и процесс может быть максимально затянут", - отметил политик.

При этом он подчеркнул, что это – объективная реальность, а не попытка со стороны ЦИК затянуть процесс.

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"Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах - идёт пересчет голосов, судебные рассмотрения", - сказал Разумков, добавив, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины прошли 21 июля.

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Верховная Рада, ЦИК, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Дмитрий Разумков.
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