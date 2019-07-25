Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.

Соответствующий указ № 553/2019 от 24 июля опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе.

В пресс-службе СВРУ сообщили, что Сляднева является «профессиональным юристом, которая работала в органах прокуратуры, последние полтора года отвечала в СВРУ за правовое обеспечение деятельности службы».

Также во внешней разведке отметили, что функциональные обязанности Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки.

В ведомстве отметили, что Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке проекта нового закона «О разведке», который должен устранить недостатки действующих нормативно-правовых актов, четко разграничить полномочия и обязанности разведывательных органов государства, создать законодательную основу практического взаимодействия с партнерскими службами со странами НАТО и ЕС.

Как сообщалось ранее, 9 июля Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

11 июня президент назначил народного депутата от «Батькивщины» Владислава Бухарева руководителем Службы внешней разведки.