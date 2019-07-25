Россия выступает за диалог с Радой, называя выборы недемократичными

Новости Украины: Власть России готова к диалогу с новой Верховной Радой, называя досрочные выборы "не вполне соответствующими демократическим нормам".

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что после досрочных выборов в Верховную Раду "можно рассчитывать на возобновление межпарламентского диалога по тем вопросам, где можно сформировать позитивную повестку", пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"С парламентом, которому оказал доверие народ, мы готовы вести диалог. И мы рассчитываем, что такой диалог сейчас возможен, по крайней мере, по тем вопросам, где мы можем сформировать позитивную повестку", — сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах весенней сессии Совета Федерации.

Она отметила, что Россия и Федеральное собрание РФ "всегда выступало и продолжает выступать за диалог".

При этом Матвиенко считает, что досрочные выборы в Верховную Раду якобы "нельзя назвать такими, что вполне соответствуют международным демократическим нормам, так как миллион избирателей были лишены права проголосовать".

"Не вдаваясь в детали, могу сказать, с точки зрения транспарентности и других факторов, нельзя сказать, что прошедшие выборы в Верховную раду соответствуют всем международным требованиям демократической избирательной системы. Очень жаль, что киевские власти так и не решились включить Луганск и Донецк. Они не провели выборы в Луганске и Донецке, лишили миллиона избирателей права участвовать в избирательной кампании", — сказала Матвиенко.