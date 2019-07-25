Посольство США в Украине призывает РФ освободить всех украинцев-политзаключенных

Новости Украины: Посольство США в Украине в контексте решения Верховного суда России относительно приговора гражданину Украины Павлу Грибу призывает Россию освободить всех украинцев-политзаключенных.

"Мы глубоко разочарованы принятым на этой неделе решением российского суда о несправедливом заключении Павла Гриба. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных. #FreeHryb", - говорится в сообщении диппредставительства в Твиттере.

Как сообщалось, 23 июля Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Грибу. Согласно закону РФ, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к 6 годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси.