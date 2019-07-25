ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов

Новости Украины: В заседании Комиссии объявлен перерыв до 10:00 26 июля.

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 69 окружных избирательных комиссий, таким образом, количество принятых оригинальных протоколов об итогах голосования достигло 116, сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook.

Для рассмотрения и обработки были приняты протоколы об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатных округов и протоколы об итогах голосования в следующих одномандатных округах: №№11, 13, 17 (Винницкая область), № 21 (Волынская область), №№24, 27, 28, 30, 33, 36, 39 40 (Днепропетровская область), №№46, 50, 52, 59 (Донецкая область), №№68, 71, 73 (Закарпатская область), №№74, 75, 81, 82 (Запорожская область), №№87, 88, 89 (Ивано-Франковская область), №№91, 92, 93, 94, 97 (Киевская область), №№99, 102, 103 (Кировоградская область), №№112, 113, 114 (Луганская область), №№115, 116, 117 , 124 (Львовская область), №№128, 129, 132 (Николаевская область), №137 (Одесская область), №№144, 145, 150 (Полтавская область), №№152, 154, 155 (Ровенская область), №№158, 162 (Сумская область), №164 (Тернопольская область), №№168, 171, 173, 174, 178 (Харьковская область), №№184, 185 (Херсонская область), №№190, 193 (Хмельницкая область), №205 (Черниговская область), №№211, 215, 216, 217, 220 (Киев).

В заседании Комиссии объявлен перерыв до 10:00 26 июля.