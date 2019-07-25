Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Зеленский провел телефонную беседу с Трампом
Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
Трамп уверен, что обновленная украинская власть сможет улучшить имидж Украины
Зидан рассказал о будущем Лунина
Зидан рассказал о будущем Лунина
"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей
"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов

ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
21:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: За "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 301 тыс. 974 голоса).

По данным обработки 99,94% электронных протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.

За «Слугу народа» проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 301 тыс. 974 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04% (1 млн 904 тыс. 850 голосов), «Батькивщину» - 8,18% (1 млн 195 тыс. 566 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,10% (1 млн 183 тыс. 674 голоса), «Голос» - 5,82% (851 тыс. 191 голос).

Зеленский провел телефонную беседу с Трампом

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019, Слуга народу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
02 4 бодрящих напитка, которые способны заменить утренний кофе
03 Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
04 Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
05 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать
ЦИК обработала 99,94% протоколов: &quot;Слуга народа&quot; набирает 43,16% голосов
ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов
ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов
ЦИК к вечеру 25 июля приняла протоколы от 116 окружных избиркомов
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 июля
Афиша интересных событий в Украине на 27-28 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь