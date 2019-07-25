ЦИК обработала 99,94% протоколов: "Слуга народа" набирает 43,16% голосов

По данным обработки 99,94% электронных протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.
Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии.
За «Слугу народа» проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 301 тыс. 974 голоса), партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» поддержали 13,04% (1 млн 904 тыс. 850 голосов), «Батькивщину» - 8,18% (1 млн 195 тыс. 566 голосов), «Европейскую солидарность» - 8,10% (1 млн 183 тыс. 674 голоса), «Голос» - 5,82% (851 тыс. 191 голос).
За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.