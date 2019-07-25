ООН призывает Украину и Россию не повышать напряжения на море

Новости Украины: В ООН ознакомлены с сообщением в СМИ о задержании Украиной российского танкера, но пока не имеют независимой оценки обстоятельств инцидента и призывают стороны воздержаться от эскалации.

В то же время в ООН напомнили о задержанных ранее Россией украинских моряках и кораблях.

«Мы видели сообщения в СМИ, но не можем независимо подтвердить достоверность обстоятельств инцидента», - сообщил на брифинге в четверг, 25 июля, заместитель пресс-секретаря Генсека ООН Фархан Хак относительно задержания российского танкера в Измаиле.

Представитель добавил, что ранее ООН уже выражала обеспокоенность захватом Россией украинских моряков и судов, и подчеркнул, что организация призывает стороны воздержаться от эскалации.

«Мы напоминаем о необходимости воздержаться от действий и заявлений, которые могут спровоцировать повышение напряжения, при полном уважении прав и обязательств сторон в соответствии с международным правом», - рассказал он.

Как сообщалось 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Экипажу танкера предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям.